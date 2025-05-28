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Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler
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NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet't Halil karakteriyle diziye Berk Bakioğlu dahil oldu. Alperen Duymaz'ın oynadığı Cihan karakterinin vedasıyla yeni erkek başrol olarak diziye giren Berk Bakioğlu yaşı, kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Ay Yapım’ın NOW TV’de yayınlanan iddialı yapımı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, zaman atlamalı yeni hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, diziye son olarak katılan Berk Bakioğlu, Halil karakteriyle hikayeye dahil oldu.

BERK BAKİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Ocak 1999 yılında İstanbul'da doğan Berk Bakioğlu, aslen Ardeşenli'dir. 2019'da Sevdim Seni Bir Kere dizisindeki Yağız karakteriyle ekran macerasına başladı. Hicran dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 26 yaşındaki genç oyuncu son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisiyle ekranlara geri döndü.

Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler - 1. Resim

BERK BAKİOĞLU OYNADIĞID DİZİLER

Sevdim Seni Bir Kere 2019-2020

Anneler 2020-2021

Hicran 2022-2023

Kardeşlerim 2023-2024

Taş Kağıt Makas 2024

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet 2025

Sinema:

Roza 2023

LEYLA DİZİSİ HALİL KİM, GERÇEK ADI NE?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde Halil, Vedat Köroğlu’nun (Selçuk Yöntem) yeğeni olarak diziye dahil oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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