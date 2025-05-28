Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler
NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet't Halil karakteriyle diziye Berk Bakioğlu dahil oldu. Alperen Duymaz'ın oynadığı Cihan karakterinin vedasıyla yeni erkek başrol olarak diziye giren Berk Bakioğlu yaşı, kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor.
Ay Yapım’ın NOW TV’de yayınlanan iddialı yapımı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, zaman atlamalı yeni hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, diziye son olarak katılan Berk Bakioğlu, Halil karakteriyle hikayeye dahil oldu.
BERK BAKİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
13 Ocak 1999 yılında İstanbul'da doğan Berk Bakioğlu, aslen Ardeşenli'dir. 2019'da Sevdim Seni Bir Kere dizisindeki Yağız karakteriyle ekran macerasına başladı. Hicran dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 26 yaşındaki genç oyuncu son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisiyle ekranlara geri döndü.
BERK BAKİOĞLU OYNADIĞID DİZİLER
Sevdim Seni Bir Kere 2019-2020
Anneler 2020-2021
Hicran 2022-2023
Kardeşlerim 2023-2024
Taş Kağıt Makas 2024
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet 2025
Sinema:
Roza 2023
LEYLA DİZİSİ HALİL KİM, GERÇEK ADI NE?
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde Halil, Vedat Köroğlu’nun (Selçuk Yöntem) yeğeni olarak diziye dahil oldu.