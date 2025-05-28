Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 00:03 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 00:03 - Güncelleme:

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet't Halil karakteriyle diziye Berk Bakioğlu dahil oldu. Alperen Duymaz'ın oynadığı Cihan karakterinin vedasıyla yeni erkek başrol olarak diziye giren Berk Bakioğlu yaşı, kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Ay Yapım’ın NOW TV’de yayınlanan iddialı yapımı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet, zaman atlamalı yeni hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, diziye son olarak katılan Berk Bakioğlu, Halil karakteriyle hikayeye dahil oldu. BERK BAKİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 13 Ocak 1999 yılında İstanbul'da doğan Berk Bakioğlu, aslen Ardeşenli'dir. 2019'da Sevdim Seni Bir Kere dizisindeki Yağız karakteriyle ekran macerasına başladı. Hicran dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 26 yaşındaki genç oyuncu son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisiyle ekranlara geri döndü. BERK BAKİOĞLU OYNADIĞID DİZİLER Sevdim Seni Bir Kere 2019-2020 Anneler 2020-2021 Hicran 2022-2023 Kardeşlerim 2023-2024 Taş Kağıt Makas 2024 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet 2025 Sinema: Roza 2023 LEYLA DİZİSİ HALİL KİM, GERÇEK ADI NE? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde Halil, Vedat Köroğlu’nun (Selçuk Yöntem) yeğeni olarak diziye dahil oldu. İlgili Haber Aybike Turan kimdir, kaç yaşında? Kral Kaybederse Kenan Baran'ın annesi rolünde Gökçen Ateş kimdir, kaç yaşında? Kral Kaybederse Ayşegül'ü oynuyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan