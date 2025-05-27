Aybike Turan kimdir, kaç yaşında? Kral Kaybederse Kenan Baran'ın annesi rolünde

Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse dizisi 15. bölümünde Aybike Turan, Kenan Baran'ın annesi rolüyle flashback sahnelerinde yer alacak. Aybike Turan yaşı, kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi ekran macerasına hız kesmeden devam ediyor. Sezon finaline bir bölüm kala diziye Kenan Baran'ın annesi rolüyle katılan Aybike Turan kimdir, oynadığı diziler merak ediliyor.

KRAL KAYBEDERSE KENAN BARAN'IN ANNESİ KİM, GERÇEK ADI NE?

“Kral Kaybederse” dizisinde Kenan Baran’ın annesi, 15. bölümde flashback sahnelerinde görünecek. Aybike Turan tarafından canlandırılan karakter, romanda Kenan’ın narsist kişiliğinin oluşmasında annesinin “kral gibi” yetiştirme tarzının büyük etkisi olduğu vurgulanıyor. Bu sahnelerde, annesinin Kenan’a aşırı düşkünlüğü ve ona yüklediği mükemmeliyetçi beklentiler işleniyor.

AYBİKE TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aybike Turan, 8 Temmuz 1988’de Kırıkkale’de doğdu. Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden 2006’da mezun olan Turan, Sabancı Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okurken tiyatroyla tanıştı ve üniversite tiyatro kulübünde oyunculuk, yönetmenlik ve kulüp başkanlığı yaptı.

2011’de Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimi alan Turan, aynı yıl Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya başladı ve 2014’te tamamladı.

Maltepe Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde sanatta yeterlilik doktorası yapıyor, oyuncu-yönetmen ilişkisini incelediği bir belgesel üzerinde çalışıyor.

İleri seviye İngilizce, başlangıç seviyesinde Fransızca ve işaret dili bilmektedir.

AYBİKE TURAN OYNADIĞI DİZİLER

Diziler

Arka Sıradakiler

Muhteşem Yüzyıl

Adını Kalbime Yazdım

Bana Artık Hicran De

Kertenkele

Melek ile Serhat

Yüksek Sosyete

Çalınmış Hayatlar

Alev Alev

Mucize Doktor

Sinema

Kurtuluş Hattı

Donadona

Muhteşem Üçlü

Sekiz

İkinci Şans

Dabbe 6

Çalsın Sazlar

Tetikçinin Oğlu