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Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Vlad karakteriyle ekranda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Vlad karakteriyle ekranda
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Ertan Saban, TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 47. bölümünde Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ertan Saban yaşı, memleketi, evli olup olmadığı ve oynadığı diziler merak ediliyor.

TRT 1'in tarihi dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin 27 Mayıs Salı günü ekrana gelen 47. bölümünde Ertan Saban diziye katılıyor. Vlad Tepeş rolüyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanan usta oyuncunun kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor. 

MEHMED FETİHLER SULTANI VLAD KİM, GERÇEK ADI NE?

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Vlad karakterini Ertan Saban canlandırıyor. Tarihin en tartışmalı ve ürkütücü figürlerinden biri olan Eflak Voyvodası III. Vlad Tepeş’i bilinen adıyla Kazıklı Voyvodayı canlandıracak.

Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Mehmed Fetihler Sultanı Vlad karakteriyle ekranda - 1. Resim

ERTAN SABAN KİMDİR?

4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te doğan Ertan Saban, Türk asıllı Makedon oyuncudur. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çalıştı. 

Türkiye'deki ilk önemli işini 2003 yılında Sultan Makamı dizisiyle aldı. Ardından Elveda Rumeli dizisindeki Aleks rolüyle geniş hayran kitlesine ulaştı. İlk eşi İnci Saban'ı 2009 yılında kanserden kaybetti. 3 Haziran 2016'da oyuncu Ebru Özkan'la evlendi. 

Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Mehmed Fetihler Sultanı Vlad karakteriyle ekranda - 2. Resim

ERTAN SABAN OYNADIĞI DİZİLER

Televizyon Dizileri

Sultan Makamı – 2003

Elveda Rumeli – 2007–2009

Kılıç Günü – 2010

Sakarya Fırat – 2012–2013

Hatasız Kul Olmaz – 2014

Mutlu Ol Yeter – 2015

Büyük Sürgün Kafkasya – 2015–2016

Kurtlar Vadisi Pusu – 2015

Burada Laf Çok – 2015

Mehmed: Bir Cihan Fatihi – 2018

Avlu – 2019

Gel Dese Aşk – 2020

Son Nefesime Kadar – 2022

Gelsin Hayat Bildiği Gibi – 2022–2023

Kötü Kan – 2024

Deha – 2025

Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Mehmed Fetihler Sultanı Vlad karakteriyle ekranda - 3. Resim

İnternet Dizileri

Şeref Bey – 2021

Yakamoz S-245 – 2022

Dünya Bu – 2023

Akif – 2023

Fer – Yakında

Filmler

Başka Semtin Çocukları – 2008

Gölgesizler – 2009

Hayde Bre – 2010

Benimle Oynar Mısın? – 2013

Balkan Is Not Dead – 2013

Limonata – 2015

Çiçero – 2019

Acı Kiraz – 2020

Kadınlara Mahsus – 2023

Barda 2 – 2024

Bir Cumhuriyet Şarkısı – 2024

Sıkça Sorulan Sorular
2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.
Ünlü oyuncu Ebru Özkan Saban ile evli ve bir kız çocukları var.
Ertan Saban'ın ilk eşi İnci Saban'ı 2009 yılında kanserden hayatını kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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