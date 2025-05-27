Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Vlad karakteriyle ekranda

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 20:14 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 20:14 - Güncelleme:

Usta oyuncu Ertan Saban, TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 47. bölümünde Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ertan Saban yaşı, memleketi, evli olup olmadığı ve oynadığı diziler merak ediliyor.

TRT 1'in tarihi dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin 27 Mayıs Salı günü ekrana gelen 47. bölümünde Ertan Saban diziye katılıyor. Vlad Tepeş rolüyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanan usta oyuncunun kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor. MEHMED FETİHLER SULTANI VLAD KİM, GERÇEK ADI NE? “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Vlad karakterini Ertan Saban canlandırıyor. Tarihin en tartışmalı ve ürkütücü figürlerinden biri olan Eflak Voyvodası III. Vlad Tepeş’i bilinen adıyla Kazıklı Voyvodayı canlandıracak. ERTAN SABAN KİMDİR? 4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te doğan Ertan Saban, Türk asıllı Makedon oyuncudur. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çalıştı. Türkiye'deki ilk önemli işini 2003 yılında Sultan Makamı dizisiyle aldı. Ardından Elveda Rumeli dizisindeki Aleks rolüyle geniş hayran kitlesine ulaştı. İlk eşi İnci Saban'ı 2009 yılında kanserden kaybetti. 3 Haziran 2016'da oyuncu Ebru Özkan'la evlendi. İlgili Haber Fatih mimarın elini kesti mi? TRT’deki Mehmed: Fetihler Sultanı mahkeme sahnesi gerçek mi? Aslında ne oldu? ERTAN SABAN OYNADIĞI DİZİLER Televizyon Dizileri Sultan Makamı – 2003 Elveda Rumeli – 2007–2009 Kılıç Günü – 2010 Sakarya Fırat – 2012–2013 Hatasız Kul Olmaz – 2014 Mutlu Ol Yeter – 2015 Büyük Sürgün Kafkasya – 2015–2016 Kurtlar Vadisi Pusu – 2015 Burada Laf Çok – 2015 Mehmed: Bir Cihan Fatihi – 2018 Avlu – 2019 Gel Dese Aşk – 2020 Son Nefesime Kadar – 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi – 2022–2023 Kötü Kan – 2024 Deha – 2025 İnternet Dizileri Şeref Bey – 2021 Yakamoz S-245 – 2022 Dünya Bu – 2023 Akif – 2023 Fer – Yakında Filmler Başka Semtin Çocukları – 2008 Gölgesizler – 2009 Hayde Bre – 2010 Benimle Oynar Mısın? – 2013 Balkan Is Not Dead – 2013 Limonata – 2015 Çiçero – 2019 Acı Kiraz – 2020 Kadınlara Mahsus – 2023 Barda 2 – 2024 Bir Cumhuriyet Şarkısı – 2024 Sıkça Sorulan Sorular Ertan Saban kaç yaşında? 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Ertan Saban kaç çocuğu var?i Ünlü oyuncu Ebru Özkan Saban ile evli ve bir kız çocukları var. Ertan Saban'ın ilk eşi neden öldü? Ertan Saban'ın ilk eşi İnci Saban'ı 2009 yılında kanserden hayatını kaybetti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan