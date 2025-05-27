Ertan Saban kimdir, kaç yaşında? Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Vlad karakteriyle ekranda
Usta oyuncu Ertan Saban, TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 47. bölümünde Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ertan Saban yaşı, memleketi, evli olup olmadığı ve oynadığı diziler merak ediliyor.
TRT 1'in tarihi dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin 27 Mayıs Salı günü ekrana gelen 47. bölümünde Ertan Saban diziye katılıyor. Vlad Tepeş rolüyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanan usta oyuncunun kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor.
MEHMED FETİHLER SULTANI VLAD KİM, GERÇEK ADI NE?
“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Vlad karakterini Ertan Saban canlandırıyor. Tarihin en tartışmalı ve ürkütücü figürlerinden biri olan Eflak Voyvodası III. Vlad Tepeş’i bilinen adıyla Kazıklı Voyvodayı canlandıracak.
ERTAN SABAN KİMDİR?
4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te doğan Ertan Saban, Türk asıllı Makedon oyuncudur. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çalıştı.
Türkiye'deki ilk önemli işini 2003 yılında Sultan Makamı dizisiyle aldı. Ardından Elveda Rumeli dizisindeki Aleks rolüyle geniş hayran kitlesine ulaştı. İlk eşi İnci Saban'ı 2009 yılında kanserden kaybetti. 3 Haziran 2016'da oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.
ERTAN SABAN OYNADIĞI DİZİLER
Televizyon Dizileri
Sultan Makamı – 2003
Elveda Rumeli – 2007–2009
Kılıç Günü – 2010
Sakarya Fırat – 2012–2013
Hatasız Kul Olmaz – 2014
Mutlu Ol Yeter – 2015
Büyük Sürgün Kafkasya – 2015–2016
Kurtlar Vadisi Pusu – 2015
Burada Laf Çok – 2015
Mehmed: Bir Cihan Fatihi – 2018
Avlu – 2019
Gel Dese Aşk – 2020
Son Nefesime Kadar – 2022
Gelsin Hayat Bildiği Gibi – 2022–2023
Kötü Kan – 2024
Deha – 2025
İnternet Dizileri
Şeref Bey – 2021
Yakamoz S-245 – 2022
Dünya Bu – 2023
Akif – 2023
Fer – Yakında
Filmler
Başka Semtin Çocukları – 2008
Gölgesizler – 2009
Hayde Bre – 2010
Benimle Oynar Mısın? – 2013
Balkan Is Not Dead – 2013
Limonata – 2015
Çiçero – 2019
Acı Kiraz – 2020
Kadınlara Mahsus – 2023
Barda 2 – 2024
Bir Cumhuriyet Şarkısı – 2024