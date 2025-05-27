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Gökçen Ateş kimdir, kaç yaşında? Kral Kaybederse Ayşegül'ü oynuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gökçen Ateş kimdir, kaç yaşında? Kral Kaybederse Ayşegül&#039;ü oynuyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV’nin sevilen dizisi “Kral Kaybederse”nin 15. bölümünde, Gökşen Ateş’in canlandırdığı Ayşegül karakteri, Kenan Baran’ın eski bir tanıdığı olarak diziye dahil oldu. “Kuzey Güney”, “Çukur” gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken Gökçen Ateş yaşı, memleketi ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan “Kral Kaybederse”, 15. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Gökşen Ateş, Ayşegül rolüyle diziye katıldı. Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı dizi, 16. bölümde sezon finali yapmaya hazırlanırken Gökşen Ateş kimdir, oynadığı diziler merak ediliyor. 

KRAL KAYBEDERSE AYŞEGÜL KİM, GERÇEK ADI NE?

Kral Kaybederse dizisinde Ayşegül karakterini Gökşen Ateş canlandırıyor. Kenan Baran'ın geçmişinden bir isim olarak dizinin kadrosuna dahil oldu. 

Gökçen Ateş kimdir, kaç yaşında? Kral Kaybederse Ayşegül'ü oynuyor - 1. Resim

GÖKŞEN ATEŞ KİMDİR?

4 Nisan 1984'te İstanbul'da doğan Gökşen Ateş, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 41 yaşındaki tecrübeli oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro sahnesinde kariyerine başlayan Ateş, 2009'da Geniş Aile dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti. 

2011-2013 yılları arasında Kuzey Güney dizisinde Venüs Tezerel rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 

Gökçen Ateş kimdir, kaç yaşında? Kral Kaybederse Ayşegül'ü oynuyor - 2. Resim

GÖKŞEN ATEŞ OYNADIĞI DİZİLER

Sakla Beni (2023)

Maviye Sürgün (2023)

Evlilik Hakkında Her Şey (2021-2022)

Alev Alev (2021)

Kefaret (2020-2021)

Çukur (2017-2020)

Mahalle (Sinema Filmi 2017)

Aşk ve Günah (2015)

Kuzey Güney (2011-2012)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011)

Akasya Durağı (2011)

Geniş Aile (2009)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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