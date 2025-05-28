Leyla dizisi yeni oyuncular kimler? Dizinin hikayesi değişti

NOW TV’nin sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, bir yıllık zaman atlamasının ardından Köroğlu yalısına taşınan hikayesiyle ekrana gelmeye devam ediyor. Selçuk Yöntem’in Vedat Köroğlu rolüyle katıldığı diziye yedi yeni oyuncunun katıldı. Leyla dizisi yeni oyuncuları merak ediliyor.

Ay Yapım’ın büyük yankı uyandıran dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, Civan’ın (Alperen Duymaz) vedasının ardından bir yıllık zaman atlamasıyla hikayesi farklı bir yola giriyor. Leyla dizisine katılan yeni oyuncu kadrosu merak ediliyor.

LEYLA DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi, yeni sezonunda kadrosunu yedi yeni oyuncuyla güçlendiriyor. Usta aktör Selçuk Yöntem, üç çocuk babası güçlü karakter Vedat Köroğlu canlandırarak hikayenin merkezinde yer alacak.

Vedat’ın çocukları Suat’ı Tuğrul Tülek, Dilara’yı Burcu Cavrar ve Ahsen’i Gülper Özdemir canlandırırken Suat’ın eşi Firdevs rolünde Aslı Orcan, evin damadı Murat rolünde ise Emre Taşkıran izleyici karşısına çıkacak.

Ayrıca, Nur’un ablası Handan karakteriyle Veda Yurtsever bir bölümlük konuk oyuncu olarak dizide yer alacak. Vedat’ın yeğeni Halil rolünde ise Berk Bakioğlu Cemre Baysel'in yeni partneri olarak diziye dahil oluyor.

LEYLA KADROSUNA KATILAN OYUNCULAR

Leyla dizisinin kadrosuna katılan yedi yeni oyuncu, hikayenin bir yıllık zaman atlamasından sonra Köroğlu yalısına geçişiyle senaryoya farklı bir soluk getiriyor.

Selçuk Yöntem - Vedat Köroğlu

Tuğrul Tülek - Suat,

Burcu Cavrar - Dilara

Gülper Özdemir - Ahsen

Aslı Orcan - Firdevs

Emre Taşkıran - Murat

Veda Yurtsever - Handan

Berk Bakioğlu - Halil

LEYLA DİZİSİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Dizinin final veya sezon finaline dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yapım ekibinin sezon finaline dair resmi duyurusu takip ediliyor.