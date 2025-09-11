Sahipsizler Bahar kimdir? Aybüke Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Ece Bağcı, Turgut Tunçalp, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Enes Koçak, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Serpil Gül, Onur Berk Arslanoğlu gibi isimlerin yer alıyor.

Sahipsizler dizisinin 2.sezonun başlamasıyla beraber yeni bölümleri her Çarşamba ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin kadrosundan Yaren Yapıcı ve Nilsu Yılmaz’ın ayrılırken Bahar karakteri gündeme damga vurdu.

SAHİPSİZLER BAHAR KİMDİR?

Sahipsizler dizisinde Bahar karakterin oynayan Aybüke Yılmaz, 1993 Samsun doğumludur. 2025 yılı itibari ile 32 yaşında olan oyuncu, lisans eğitimini Kıbrıs’ta tamamlamıştır.

Kariyerine mankenlik ile başlamıştır ve oyunculuk eğitimleri alarak devam etmiştir. 2020 yılında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

AYBÜKE YILMAZ NERELİ?

Aybüke Yılmaz aslen Samsunludur. Son olarak Aybüke Yılmaz Sahipsizler dizisinde Bahar karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Aybüke Yılmaz’ın rol aldığı yapımlar şunlardır;