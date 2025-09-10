Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu! Yeni oyuncular kim?

Sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu! Yeni oyuncular kim?
Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Sahipsizler, 2. sezonuyla bu akşam ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni oyuncuların katılımıyla kadro daha da güçlenirken işte, sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu...

OGM Pictures imzasıyla ekranlara gelen Sahipsizler, hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanırken kadroya katılan yeni isimler merak uyandırıyor.

SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Sahipsizler dizisi, Star TV’nin en çok izlenen yapımlarından biri olarak güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

2. sezon öncesi bu kadro daha da genişliyor. İşte Sahipsizler oyuncu kadrosu:

Hazal Subaşı (Azize)

Kaan Mirac Sezen (Cemo) 

Burak Berkay Akgül (Devran)

Doğa Bayram (Zeliha)

Ece Bağcı (Fidan)

Umut Kaplıca (Samet)

Züleyha Yıldız (Balım)

Turgut Tunçalp (Haşmet)

Enes Koçak (Yusuf)

Sacide Taşaner (Remziye)

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını yaptığı ve Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme alıyor.

Sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu! Yeni oyuncular kim? - 1. Resim

SAHİPSİZLER DİZİSİ YENİ OYUNCULAR KİM?

Sahipsizler dizisinin 2. sezonu başlarken kadroya katılan yeni oyuncular da belli oldu. Aybüke Yılmaz, Bahar karakteriyle diziye dahil olurken Esra Ronabar’ın canlandırdığı Firuze’nin kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Sahipsizler dizisi oyuncu kadrosu! Yeni oyuncular kim? - 2. Resim

SAHİPSİZLER DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Her Çarşamba 20.00'de başlayan Sahipsizler dizisi yayın akışına göre değişiklik göstermekle birlikte gece yarısını geçince bitiyor.

Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel itirafı! "Kazandığımız günün akşamı..."
