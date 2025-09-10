Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor!

Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor!
2. Sezon, Fragman, Azize, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken 29. bölüm fragmanındaki çarpıcı gelişmeler ve cenaze detayları izleyicileri merak içinde bıraktı. Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? İşte detaylar..

Güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sahipsizler, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircileri yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İkinci sezonun ilk bölümü 29. bölümde yaşanacak olaylar merakla bekleniyor. 

SAHİPSİZLER 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sahipsizler dizisinin 2. sezonu, 10 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak 29. bölümüyle başlıyor. Sezon finalinde Devran ve Azize'nin düğünündeki silahlı çatışmaların ardından diziye veda eden karakterler çok konuşulmuştu.

Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor! - 1. Resim

29. bölümde Devran komadan uyanır ancak eski hayatından eser kalmadığını öğrenir. Cemo’nun tekerlekli sandalyeye mahkum olması sonrası Azize, intikam ateşiyle yanan Devran’a “yeni bir hayat” kurma çağrısı yapar.

Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor! - 2. Resim

Mahalleden geçen 3 tabutun gösterildiği fragmanın ardından izleyiciler bu bölümde hangi karakterlerin hikayeye veda edeceğini merak ediyor.

Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor! - 3. Resim

Haşmet ve ailesinin, yaşanan trajedilerden Devran ile Azize’yi sorumlu tutarak onları mahalleden kovma çabası, 29. bölümde gerilimi tırmandırırken, Cevdet’in yıllar önce yazdığı vasiyetin açıklanması dengeleri sarsacak gibi görünüyor.

Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor! - 4. Resim

SAHİPSİZLER CEVDET ÖLDÜ MÜ?

29. bölüm fragmanında Cevdet'in öldüğü öğreniliyor. Cevdet Baba, mahallenin birleştirici figürü olarak hikayede önemli bir yer tutuyordu. Onun ölümü, Azize ve kardeşleri için büyük bir kayıp olurken mahalledeki dayanışma ruhunu da sarsıyor. Cevdet karakterini canlandıran Reha Özcan'ın karakterinin hikayesi sona erdiği için diziden ayrıldığı öne sürüldü.

Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor! - 5. Resim

SAHİPSİZLER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sahipsizler’in 2. sezonu, 29. bölümüyle 10 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00’de Star TV’de başlayaca

Kaynak: Türkiye Gazetesi

