Sahipsizler 29. bölümde neler olacak, Cevdet öldü mü? 2. sezon başlıyor!

Güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sahipsizler, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircileri yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İkinci sezonun ilk bölümü 29. bölümde yaşanacak olaylar merakla bekleniyor.

SAHİPSİZLER 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sahipsizler dizisinin 2. sezonu, 10 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak 29. bölümüyle başlıyor. Sezon finalinde Devran ve Azize'nin düğünündeki silahlı çatışmaların ardından diziye veda eden karakterler çok konuşulmuştu.

29. bölümde Devran komadan uyanır ancak eski hayatından eser kalmadığını öğrenir. Cemo’nun tekerlekli sandalyeye mahkum olması sonrası Azize, intikam ateşiyle yanan Devran’a “yeni bir hayat” kurma çağrısı yapar.

Mahalleden geçen 3 tabutun gösterildiği fragmanın ardından izleyiciler bu bölümde hangi karakterlerin hikayeye veda edeceğini merak ediyor.

Haşmet ve ailesinin, yaşanan trajedilerden Devran ile Azize’yi sorumlu tutarak onları mahalleden kovma çabası, 29. bölümde gerilimi tırmandırırken, Cevdet’in yıllar önce yazdığı vasiyetin açıklanması dengeleri sarsacak gibi görünüyor.

SAHİPSİZLER CEVDET ÖLDÜ MÜ?

29. bölüm fragmanında Cevdet'in öldüğü öğreniliyor. Cevdet Baba, mahallenin birleştirici figürü olarak hikayede önemli bir yer tutuyordu. Onun ölümü, Azize ve kardeşleri için büyük bir kayıp olurken mahalledeki dayanışma ruhunu da sarsıyor. Cevdet karakterini canlandıran Reha Özcan'ın karakterinin hikayesi sona erdiği için diziden ayrıldığı öne sürüldü.

