İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz kaldığı iddialarına resmi açıklama geldi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iddiaların yalan olduğunu bildirip "Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özgür Özel, İBB soruşturması kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, gözaltı sırasında çıplak aramaya maruz kaldığını açıklamıştı. Ardından bazı gazetelerde konuyla ilgili söz konusu olayla ilgili mahkemeye başvurulduğu bilgisi yer almıştı. Olayla ilgili resmi açıklama geldi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Türker'in "çıplak aramaya maruz bırakıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

CTE'nin Nsosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."

