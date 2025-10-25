Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın hayatı ve siyasi kariyeri

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla kamuoyunda geniş yankı uyandıran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak edildi. "CHP kimsenin tapulu malı değil. Hiçbir yere gitmiyorum" sözleriyle gündeme damga vuran Köksal'ın partisinde yoluna devam etmesi bekleniyor. Peki, Burcu Köksal kimdir? İşte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında merak edilenler.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlayan Köksal, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ardından Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonu'nda görev alan Burcu Köksal, başta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösterdi.

Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından partisinde 25, 26 ve 27. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçildi.

28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Burcu Köksal, evli ve bir çocuk annesidir.