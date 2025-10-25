Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım 25 puanla ligde liderliğini sürdürürken, her iki kulüp de karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Cimbom'un sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmaması önemli bir istatistik olarak dikkat çekerken, "Galatasaray-Göztepe maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?" soruları da araştırılmaya devam ediyor.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

26 Ekim Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük saat 17.00'de çalacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilecek. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan; Eren Elmalı, Davinson, Abdülkerim, Sallai; Lemina, Torreira, İlkay; Sane, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis; Furkan, Heliton, Bokele; Arda, Rhaldney, Miroshi, Cherni; Efkan, Janderson, Juan.

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla 5. sırada yer aldı.