Manchester United - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig’in 9. haftasında Manchester United, Brighton’ı ağırlıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekip Old Trafford’da karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayın saati ve kanalı belli olurken muhtemel 11'ler açıklandı.
İngiltere Premier Lig’de heyecan 9. hafta maçlarıyla sürüyor. Manchester United, sahasında Brighton’ı konuk edecek. Son haftalarda çıkış yakalayan ev sahibi ekip, galibiyet serisini sürdürmek isterken Brighton da deplasmanda 3 puan hedefliyor. Manchester United Brighton yayın bilgileri ve muhtemel 11’leri netleşti.
MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Premier Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Manchester United - Brighton mücadelesi 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak. Müsabaka, Manchester United’ın efsane stadyumu Old Trafford’da oynanacak.
Ev sahibi ekip, ligde 13 puanla 9. sırada yer alıyor ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirveyle arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor. Brighton ise 12 puanla 10. sırada bulunuyor.
MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester United - Brighton mücadelesi, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemliğini Premier Lig’in tecrübeli isimlerinden Anthony Taylor üstlenecek.
Premier Lig maçları, Türkiye’de şifreli yayın yapan platformlar üzerinden izlenebiliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Lammenler, De Ligt, Maguire, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko
Brighton: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadıoğlu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, De Cuyper, Welbeck