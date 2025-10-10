Rus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştü
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Rusya'da MiG-31 savaş uçağı, eğitim sırasında kaza kırıma uğradı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle yaklaşık 19.20’de (TSİ 16.20), Lipetsk bölgesinde bir MiG-31 uçağı planlı bir eğitim uçuşunun ardından iniş esnasında düştü. Mürettebat paraşütle atladı, pilotların hayatı tehlikede değil” ifadeleri yer aldı.
PİLOTLARIN DURUMU İYİ
RUSYA'NIN MİG-31 UÇAKLARI
Uçağın yerleşim yerlerinden uzakta düştüğü ve kaza sırasında mühimmat taşımadığı belirtildi.
1980’lerden bu yana Rus Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MiG-31’ler, uzun menzilli süpersonik önleme görevlerinde ve eğitim uçuşlarında sıklıkla kullanılıyor.
