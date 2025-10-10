Rus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Lipetsk bölgesinde bir MiG-31 savaş uçağının planlı bir eğitim uçuşunun ardından iniş sırasında düştüğünü açıkladı.

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle yaklaşık 19.20’de (TSİ 16.20), Lipetsk bölgesinde bir MiG-31 uçağı planlı bir eğitim uçuşunun ardından iniş esnasında düştü. Mürettebat paraşütle atladı, pilotların hayatı tehlikede değil” ifadeleri yer aldı.

RUSYA'NIN MİG-31 UÇAKLARI

Uçağın yerleşim yerlerinden uzakta düştüğü ve kaza sırasında mühimmat taşımadığı belirtildi.

1980’lerden bu yana Rus Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MiG-31’ler, uzun menzilli süpersonik önleme görevlerinde ve eğitim uçuşlarında sıklıkla kullanılıyor.