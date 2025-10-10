Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştü

Rus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştü
Rusya, Savaş Uçağı, Kaza, Eğitim Uçuşu, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'da MiG-31 savaş uçağı, eğitim sırasında kaza kırıma uğradı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle yaklaşık 19.20’de (TSİ 16.20), Lipetsk bölgesinde bir MiG-31 uçağı planlı bir eğitim uçuşunun ardından iniş esnasında düştü. Mürettebat paraşütle atladı, pilotların hayatı tehlikede değil” ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Lipetsk bölgesinde bir MiG-31 savaş uçağının planlı bir eğitim uçuşunun ardından iniş sırasında düştüğünü açıkladı.

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle yaklaşık 19.20’de (TSİ 16.20), Lipetsk bölgesinde bir MiG-31 uçağı planlı bir eğitim uçuşunun ardından iniş esnasında düştü. Mürettebat paraşütle atladı, pilotların hayatı tehlikede değil” ifadeleri yer aldı.

Rus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştü - 1. Resim

RUSYA'NIN MİG-31 UÇAKLARI

Uçağın yerleşim yerlerinden uzakta düştüğü ve kaza sırasında mühimmat taşımadığı belirtildi.

1980’lerden bu yana Rus Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MiG-31’ler, uzun menzilli süpersonik önleme görevlerinde ve eğitim uçuşlarında sıklıkla kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ergin Ataman galibiyete rağmen memnun değil: Berbattık, çok kızgınım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kabine toplantısında tansiyon yükseldi! Trump’ın özel temsilcisiyle İsrailli bakan tartıştı  - DünyaKabine toplantısında tansiyon yükseldi!İsrail anlaşmaya rağmen Gazze'yi bombaladı! En az 4 Filistinli hayatını kaybetti - Dünyaİsrail anlaşmaya rağmen Gazze'yi bombaladı!Afganistan'ın başkentinde patlama sesleri! Pakistan'dan sert uyarı - DünyaAfganistan'ın başkentinde patlama sesleri!Gazze için yardım seferberliği: 170 bin ton gıda ve ilaç hazır! - Dünya170 bin ton gıda ve ilaç hazır!104 milyar dolarlık zarar beklentisi! "Yeni Zelanda'da küresel ısınma felaketi getirecek" - Dünya104 milyar dolarlık zarar beklentisi! Küresel ısınma kriziTrump'tan Erdoğan'a teşekkür: Harika bir iş çıkardı! - DünyaTrump'tan Erdoğan'a teşekkür
Sonraki Haber Yükleniyor...