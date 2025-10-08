Rusya Avrupa’yı içeriden vuruyor! 110'dan fazla suikast girişimi tespit edildi

Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi (ICCT) ve GLOBSEC’in ortak çalışması “Rusya'nın Suç-Terör Bağlantısı”, Moskova’nın Avrupa’da yürüttüğü saldırı kampanyasında casuslar yerine hapishaneler, çeteler ve suç odaklı ağları kullandığını ortaya koydu.

Rapora göre 1 Ocak 2022–31 Temmuz 2025 döneminde 110 saldırı veya saldırı teşebbüsü tespit edildi; bunların 89’u başarılı oldu, 21’i engellendi.

NEDEN ELİT CASUSLARI HARCAYASINIZ Kİ? KÜÇÜK SUÇLULAR İŞ GÖRÜR

Raporda, Kremlin’in sınır dışı edilen ajan havuzunun daralması sonrası suç odaklarına yöneldiği; bu sayede hem “inandırıcı inkar” sağlandığı hem de operasyon maliyetlerinin düştüğü yazıldı.

ICCT ve GLOBSEC editörü Dominika Hajdu, Batı’nın hibrit saldırılara karşı yavaş tepki verdiğini belirterek, 'değişmezsek, kaybedeceğiz' uyarısı yaptı.

YENİ SALDIRI YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çalışma, saldırıların dörtte birinin kundaklama veya patlayıcı eylemi içerdiğini; vandalizm, sabotaj ve hedefli suikast girişimlerinin de yaygın olduğunu kaydediyor. Öne çıkan bir vakada, Rheinmetall CEO’suna suikast planı istihbarat sayesinde engellendi. Raporda ayrıca kargo uçaklarına yangın cihazı yerleştirme, trenleri raydan çıkarma girişimleri ve anıtların tahrip edilmesi gibi yüksek profilli eylemler yer alıyor.

POLONYA EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE OLDU

Verilere göre Polonya, 2023’ten bu yana hem ölçek hem de ciddiyet açısından en çok etkilenen ülke konumunda. Baltık ülkeleri özellikle anıtlara, etnik gerilime ve altyapıya yönelik sabotajlarla karşı karşıya kaldı; Letonya ve Estonya örnekleri raporda öne çıktı.

Raporda yer alan verilere göre saldırılara katılanların büyük çoğunluğu suç geçmişi olan kişilerden oluşuyor; bazıları hapishanelerden temin edilmiş, bazıları ise ekonomik zorluk yaşayan savunmasız kişiler.

Hajdu, Moskova’nın “suç havuzunu” kullandığını, bunun hem insan kaynağı hem de inandırıcı inkar sağladığını söyledi. Ücretlerin 10 dolardan 10.000 dolara kadar geniş bir aralıkta olduğu, katılımcıların yarısından fazlasının kimin için çalıştıklarını tam bilmediği kaydedildi.

BU BİR HİBRİT SALDIRI DALGASI DEĞİL, DEVLET DESTEKLİ TERÖRİZM

Rapor, Moskova’nın suç ağlarını bir dış politika aracı olarak sistematik biçimde kullandığını ve bu kampanyanın devam etmesi halinde Avrupa’da daha fazla sabotaj, suikast ve kaos yaşanabileceğini öngörüyor. ICCT ve GLOBSEC, Batılı kurumları hibrit operasyonlarla mücadelede acil ve koordineli adımlar atmaya çağırıyor.