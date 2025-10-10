Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bruno Fernandes serveti reddetti: Bunu ilk defa yapmıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı ve yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in, sezon sonu Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönünde çıkan dedikoduların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'in sezon sonunda Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transfer olacağı iddiası, Portekizli oyuncunun çevresi tarafından yalanlandı. 31 yaşındaki futbolcunun odağında sadece Avrupa'nın önde gelen liglerinde kariyerine devam etmek olduğu belirtildi.

"İLK DEFA REDDETMİYOR"

BBC Sport'un haberine göre; Fernandes'in çevresinden sızan bilgiler, yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifleri ilk defa reddetmediğini ortaya koydu.

Bruno Fernandes serveti reddetti: Bunu ilk defa yapmıyor - 1. Resim

Portekizli orta saha, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Hilal ve Al-Ittihad'dan gelen astronomik teklifleri geri çevirip, Manchester United'da kalmayı tercih etmişti.

