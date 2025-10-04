Manchester United'da ilk 11'in değişmezi oldu! Altay Bayındır: Buraya kolay gelmedim

Premier Lig'in 7'nci haftasında Manchester United, Old Trafford'da Sunderland’i konuk edecek. Taraftarı önünde kazanıp, milli maç arasına moralli girmek isteyen İngiliz ekibinde Altay Bayındır, karşılaşma öncesinde kulübün resmi maç günü dergisi United Review'a konuştu.

"KİM OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Manchester United’da daha başarılı olmak istediğini belirten milli kaleci, "Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve inandığım yolda devam edeceğim. Buraya kolay gelmedim. Birçok şey yaptım, birçok maç oynadım, birçok iyi performans sergiledim. Kim olduğumu biliyorum. Neler yapabileceğimi biliyorum ve herkese daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"BİRBİRİMİZİ ZORLAMALIYIZ"

Bu sezon kalesinde 11 gol gören Bayındır, "Kendimizi zorlamalıyız, birbirimizi zorlamalıyız. Elbette bazen kaybedebilirsiniz, her şey yolunda gitmez, tıpkı hayatta olduğu gibi. Ama yarın yeni bir gün. İyi bir kaleci kadromuz var. Elbette forma için mücadele ediyoruz ama dışarıda iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır, "Hangi takımla oynarsak oynayalım, hazır olmalıyız. Her maça odaklanmalıyız. Bu maçı kazanmalıyız. Her şeyimizi vereceğiz. Bu maçın ardından milli takım arası var. Umarım bu maçtan sonra milli maç arasında her şey daha iyi olur" sözlerini sarf etti.