Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı'na gitmiyor: Nedeni belli oldu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ağustos ayında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez, sakatlıktan yeni çıktığı için Meksika Milli Takımı yetkililerinden izin istedi. 27 yaşındaki orta saha, milli takıma katılmayacak.

Meksika Milli Takımı formasıyla 7 Eylül'deki Japonya maçında sakatlık geçiren Edson Alvarez, 2 Ekim'de Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Nice'i 2-1 yendiği maçla sahalara döndü. Deneyimli oyuncu, milli takıma gitmeme kararı aldı.

MEKSİKA ONAY VERDİ

Sporx'te yer alan habere göre; Meksikalı orta saha oyuncusu, sakatlıktan yeni çıktığı için milli takım yetkililerinden izin istedi. Bu talep üzerine Meksika Futbol Federasyonu, 27 yaşındaki futbolcuya kolaylık sağladı.

Edson Alvarez, Meksika'nın Kolombiya ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edilmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

