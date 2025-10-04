Takım otobüsü alt geçitte sıkıştı: Ekipler geldi, araç böyle kurtarıldı

Erciyes 38 FK ile karşılaşacak Ağrı 1970 SK takımının otobüsü, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alt geçitte sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahale etti.

LASTİKLERİNİN HAVASI İNDİRİLDİ

Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yapan oyuncuları otele götüren 04 AS 250 plakalı otobüs, merkez Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki alt geçide sıkıştı. Araç, lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı alt geçitten kurtarıldı.

KAFİLE BAŞKA ARACA GEÇTİ

Otobüste yer alan oyuncular ve kafile, başka araçla otele geçti.