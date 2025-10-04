Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Hüseyin Hazırlar kimdir, Diyanet'te hangi görevleri üstlendi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda üst düzey atamalar gerçekleşti. Hüseyin Hazırlar, 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Peki, Hüseyin Hazırlar kimdir, Diyanet'te hangi görevleri üstlendi?

Hüseyin Hazırlar, 4 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler de aynı kararla bu görevi üstlenen diğer başkan yardımcıları oldu.

Peki, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Hüseyin Hazırlar kimdir, Diyanet'te hangi görevleri üstlendi?

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANAN HÜSEYİN HAZIRLAR KİMDİR?

1975 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelen Hüseyin Hazırlar, 1990'da hafızlığını bitirdi. 1996'da Dörtyol İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Hazırlar, 1997’de İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başladı.

Hazırlar, 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini, 2004 yılında da yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde ihtisas eğitimi aldı.

2005 yılında Konya’nın Ilgın ilçesinde vaizlik görevine başlayan Hüseyin Hazırlar, 2005-2008 yılları arasında Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde ve 2008-2012 yılları arasında Hatay’ın Belen ilçesinde müftülük görevlerinde bulundu.

2012-2014 yılları arasında Gaziantep İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Hazırlar, bu sırada Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okutman olarak görev aldı.

HÜSEYİN HAZIRLAR DİYANET'TE HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENDİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da çeşitli vazifeler üstlenen Hüseyin Hazırlar, 2015-2017 yılları arasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Hazırlar, 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı'nda doktorasını bitirdi.

2017 yılında Kütahya İl Müftüsü olarak atanan Hüseyin Hazırlar, 9 Mayıs 2020 tarihinden bu yana Gaziantep İl Müftülüğü görevini yürütüyordu.

Hazırlar, 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla birlikte Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

