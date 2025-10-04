Hafız Osman Şahin, 4 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu. Hüseyin Hazırlar, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler de aynı atama kararıyla bu göreve getirilen isimler arasında yer aldı.

Diyanet'teki üst düzey atamaların ardından, "Hafız Osman Şahin kimdir, Diyanet'teki görevi ne?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Hafız Osman Şahin'in hayatı ve kariyeri hakkında bilinenler.

HAFIZ OSMAN ŞAHİN KİMDİR, DİYANET'TEKİ GÖREVİ NE?

Hafız Osman Şahin, 1967 yılında Artvin’in Şavşat ilçesi Meydancık köyünde dünyaya geldi. Hafızlığı din görevlisi olan babasından öğrenen Şahin, 1985 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni, 1991’de de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Fakülte yıllarında Fatih Camii’nde Emin Saraç Hoca’nın tefsir, hadis ve fıkıh derslerine katıldı.

Şahin, 1987-1993 yılları arasında Beyazıt Camii imamları Reisü’l-Kurra Abdurrahman Gürses ve İsmail Biçer'den özel olarak tashih-i huruf ve aşere-takrib icazeti aldı.

Hafız Osman Şahin, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2022 yılında da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimlerinde Kıraat alanında “Mushafların Tetkiki Meselesi: Tetkiki Mesahif Heyeti Örneği” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Şahin, uzun yıllar uluslararası Kur’an-ı Kerim yarışmalarında Türkiye'yi jüri üyesi olarak temsil etti. 1996-2013 yılları arasında 17 yıl İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapan Şahin, bunun yanı sıra resmi ve özel olarak tashih-i huruf ve kıraat dersleri verdi.