Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi&#039;ne yeni format geliyor: UEFA görüşmelere başladı
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon uygulanmaya başlanan formatta değişiklik ihtimali konuşuluyor. Kulüpler ile UEFA arasında yapılan görüşmelerin ardından formatın detayları netleşti. Söz konusu değişikliğe onay çıkması halinde Devler Ligi'nin yeni formatı 2027 yılında devreye girecek.

Şampiyonlar Ligi formatı 2024-2025 sezonunda değişmişti. Grup etabı yerini lig aşamasına bırakmış, takımların maç sayısı 8'e yükselmiş, turnuvaya katılan kulüp sayısı da 36'ya çıkmıştı. Lig aşaması sonunda ilk 8'de yer alan takımların direkt son 16'ya, 9 ile 24'üncü sıra arasındaki takımların play-off oynamasına karar verilmişti. Yeni formatın henüz ikinci senesi dolmadan Kupa 1'de yeni bir değişiklik yapılması gündeme geldi.

Şampiyonlar Ligi'ne yeni format geliyor: UEFA görüşmelere başladı - 1. Resim

YENİ FORMATTA YAPISAL FARKLILIKLAR

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) ile Avrupa Süper Ligi'ni temsil eden şirket arasında görüşme gerçekleşti. Toplantıda 'formatla ilgili büyük bir değişimin tartışılmadığı ancak bazı yapısal farklılıkların olabileceği' aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne yeni format geliyor: UEFA görüşmelere başladı - 2. Resim

UEFA KATSAYISINA GÖRE 2 TORBA

Önerilen yeni formata göre; takım sayısı 36'da kalırken, kulüpler UEFA katsayı puanına göre 2 torbaya ayrılacak. İlk torbada yer alan ve lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, direkt son 16’ya yükselecek. İlk torbada son 8’de yer alan, ikinci torbada ise ilk 8’de lig etabını bitiren takımlar ise son 16’ya yükselebilmek için şu anda olduğu gibi play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne yeni format geliyor: UEFA görüşmelere başladı - 3. Resim

ÜCRETSİZ YAYIN: REKLAMLI VE REKLAMSIZ SEÇENEKLER

Şampiyonlar Ligi'nin adının değişmeyeceği, maçların ücretsiz olarak bir platform üzerinden yayınlanmasının planlandığı ancak reklamlı ve reklamsız olarak 2 seçenek sunulacağı kaydedildi.

