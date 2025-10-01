Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 33 gol: Tek mücadele berabere bitti

Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 33 gol: Tek mücadele berabere bitti

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi 30 Eylül Salı akşamı başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 9 maç yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı. Galatasaray, sahasında Liverpool'u 16'ncı dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 33 gol: Tek mücadele berabere bitti - 1. Resim

Devler Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta-Club Brugge: 2-1

Kairat-Real Madrid: 0-5

Inter-Slavia Prag: 3-0

Chelsea-Benfica: 1-0

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1

Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2

Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0

Galatasaray-Liverpool: 1-0

Pafos-Bayern Münih: 1-5

