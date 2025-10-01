Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 33 gol: Tek mücadele berabere bitti
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi 30 Eylül Salı akşamı başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 9 maç yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı. Galatasaray, sahasında Liverpool'u 16'ncı dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı.
Devler Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta-Club Brugge: 2-1
Kairat-Real Madrid: 0-5
Inter-Slavia Prag: 3-0
Chelsea-Benfica: 1-0
Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1
Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2
Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0
Galatasaray-Liverpool: 1-0
Pafos-Bayern Münih: 1-5
