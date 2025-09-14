Manchester derbisinde zafer City'nin! Altay Bayındır...

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasındaki derbide Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.

Ligin 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda oynanan derbide Manchester United'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

ALTAY 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.

MANU 4 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Manchester City, 6 puanla 8. sıraya çıktı. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.

