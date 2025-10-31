Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fener'e boğa darbesi! Real Madrid'den fark yedi

Fener’e boğa darbesi! Real Madrid'den fark yedi

Euroleague’teki temsilcimiz F.Bahçe deplasmanda Real Madrid’e 26 sayı farkla 84-58 mağlup oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 84-58 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip bu sezon 4. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini yaşadı.

Sarı lacivertliler sekizinci maçında dördüncü yenilgisini aldı. Pota altında özellikle Maledon (15 sayı) ve Tavares’i (13 sayı) durdurmakta zorlanan F.Bahçe’de Baldwin’in 14, Tucker ve Bacot’un 10’ar sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Temsilcimiz 6/28 gibi son derece düşük üçlük yüzdesinde kalınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

