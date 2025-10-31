Fener’e boğa darbesi! Real Madrid'den fark yedi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Euroleague’teki temsilcimiz F.Bahçe deplasmanda Real Madrid’e 26 sayı farkla 84-58 mağlup oldu.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 84-58 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip bu sezon 4. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini yaşadı.
Sarı lacivertliler sekizinci maçında dördüncü yenilgisini aldı. Pota altında özellikle Maledon (15 sayı) ve Tavares’i (13 sayı) durdurmakta zorlanan F.Bahçe’de Baldwin’in 14, Tucker ve Bacot’un 10’ar sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Temsilcimiz 6/28 gibi son derece düşük üçlük yüzdesinde kalınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru