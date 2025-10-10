Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı: Vatandaş mağdur edilmesin!

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında siyaset ve ekonomi ile ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Muhalefette gerilim siyaseti işliyor, biz proaktif siyaset yapacağız. Müzakere ve diyalog kanallarını açık tutacağız” dedi.

Erdoğan ayrıca, belediyelerin emlak vergisinde fahiş fiyat artışına gitmesi ile ilgili olarak da, “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun. Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için tedbir alın” ifadesini kullandı.