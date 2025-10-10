Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı: Vatandaş mağdur edilmesin!

Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı: Vatandaş mağdur edilmesin!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan &#039;rayiç bedeli çözün&#039; talimatı: Vatandaş mağdur edilmesin!
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, MYK Toplantısı, Ekonomi, Emlak Vergisi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti MYK toplantısında konuşan Erdoğan, “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun” talimatını verdi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında siyaset ve ekonomi ile ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Muhalefette gerilim siyaseti işliyor, biz proaktif siyaset yapacağız. Müzakere ve diyalog kanallarını açık tutacağız” dedi.

Erdoğan ayrıca, belediyelerin emlak vergisinde fahiş fiyat artışına gitmesi ile ilgili olarak da, “Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Meclis iradesinde düzenleme yapın. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun. Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için tedbir alın” ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

