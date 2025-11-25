Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında karşılaşacağı Ferençvaroş mücadelesi öncesi kadroda önemli değişiklikler yapıldı. UEFA listesinde yaşanan güncelleme, maç öncesi eksikler, sakat oyuncular ve teknik heyetin tercihleri merak konusu oldu.

Sarı lacivertliler, 27 Kasım Perşembe akşamı Kadıköy’de Macaristan temsilcisi Ferençvaroş’u ağırlamaya hazırlanırken teknik kadro, UEFA’ya verilen oyuncu listesinde kritik bir değişikliğe gitti. Cenk Tosun’un kadrodan çıkarılması ve Levent Mercan’ın listeye dahil edilmesi, taraftarların maç öncesi en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Fenerbahçe’nin eksikleri, maç kadrosu ve sahaya çıkması muhtemel 11 netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe cephesinde en önemli gelişme, kadro dışı bırakılan Cenk Tosun’un UEFA listesine dahil edilmemesi oldu. Yönetim ve teknik heyetin sezon içi aldığı karar doğrultusunda oyuncu hem Süper Lig hem Avrupa planlamasından çıkarıldı. UEFA’ya bildirilen yeni listede Cenk Tosun’un yerine Levent Mercan yer aldı.

Rizespor maçında görev alan isimlerden bazıları antrenmanı rejenerasyon programıyla tamamlarken, Talisca, Asensio, Kerem, Nene gibi formda hücumcuların Ferençvaroş karşısında sahada olması bekleniyor. Defans hattında Skriniar, Semedo, Archie Brown ve genç stoper Yiğit Efe’nin hazır olduğu bildirildi. Kadro dışı dışında yeni bir eksik bulunmuyor.

Fenerbahçe Ferençvaroş maçı kimler eksik, oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11ler netleşiyor

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin Ferençvaroş maçı için hazırladığı kadro, teknik direktör Tedesco’nun hem dinamik hem de rotasyonlu bir planla sahaya çıkacağını gösteriyor. Savunmada Skriniar ve Semedo ikilisi önemli rol üstlenirken orta sahada Levent Mercan, Alvarez ve Asensio’nun üçlü yapısı dikkat çekiyor. Hücumda ise Talisca’nın forvet arkasında Kerem ve Nene’nin kanatlarda kullanılması bekleniyor. Kalede Ederson’ın görev alması planlanıyor.

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MUHTEMEL 11'LER

Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Archie Brown, Levent Mercan, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem.

IREM ÖZCAN

