Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile eltisi Katre Turan arasında bir süredir devam eden gerilim, yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Daha önce aralarındaki buzları eriterek sosyal medyada birbirlerini yeniden takibe alan ve barıştıklarını gösteren ikili, bu kez yeni bir krizle gündeme geldi.

Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile kardeşi Okan Turan’ın eşi Katre Turan arasındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Temmuz ayında hamile olduğunu duyuran Katre Turan, yakın çevresiyle düzenlediği bir baby shower etkinliği yaptı, davete pek çok arkadaşı ve aile dostu katılırken eltisi Aslıhan Doğan Turan’ın organizasyonda yer almaması dikkat çekti.

KATRE TURAN DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un aktardığına göre bu kez rol değişti. Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğulları Hamza ve Asil için oldukça gösterişli bir doğum günü partisi düzenledi. Ancak bu defa da eltisi Katre Turan etkinlikte görünmedi. Böylece eltiler arasındaki karşılıklı uzak durma iddiaları güçlenmiş oldu.

İLK KRİZ GEÇEN YIL YAŞANMIŞTI

Aslıhan Doğan Turan ile Katre Turan arasındaki ilk gerilim geçen yıl patlak vermişti. İddialara göre Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalına konuk ettiği eltisi Katre Turan’a program sırasında “üstten bir tavır” takınmış ve bu durum sosyal medyada “eltilerin savaşı” şeklinde yorumlanmıştı. Bu gerginlik bir süre devam etmiş, ardından taraflar barışarak sosyal medyada birbirlerini yeniden takibe almış, hatta çocuklarla birlikte Dubai’de tatil bile yapmışlardı.

YENİ KRİZİN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Ancak görünen o ki eltiler arasındaki sular durulmadı. Sosyal medya etkileşimlerinin azalması ve karşılıklı davetlere katılmamaları üzerine “yeni bir kriz” yaşandığı iddia edildi. Aslıhan Doğan Turan ile Katre Turan’ın yeniden neden ters düştüğü konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İkilinin arasındaki son gerilimin aile içi dengeleri nasıl etkileyeceği ve barışıp barışmayacakları merak konusu olmaya devam ediyor.

