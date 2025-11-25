TRT 1 'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Esila Umut gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölümü araştırılıyor. İşte, 25 Kasım 2025 Salı TRT 1 yayın akışı..

Salı günleri TRT 1'de ekranlara gelen popüler dizi Mehmed Fetihler Sultanı 60.bölümüyle izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı.

25 Kasım Salı günü de Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile mücadele edecek. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri "Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? " sorusunun cevabına yönelmeye başlandı.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 25 Kasım 2025 Salı TRT 1 yayın akışı

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizinin yeni bölümü 2 Aralık Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor. 60. bölümüyle TRT 1'de yayınlanması beklenen popüler dizi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1’in büyük ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yoktur. TRT 1 yayın akışında yer almayan dizinin hayranları gözlerini gelecek haftaya çevirdi.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

25 Kasım TRT 1 yayın akışına bakıldığında bu akşam Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı canlı olarak ekranlara gelecek. Bu nedenle Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölümü yayınlanmayacaktır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025

06:30 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:40 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Maç Önü

20:45 - Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı

01:25 - Cennetin Çocukları

SEVCAN GİRGİN

