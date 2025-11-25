Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 25 Kasım 2025 Salı TRT 1 yayın akışı
TRT 1 'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Esila Umut gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölümü araştırılıyor. İşte, 25 Kasım 2025 Salı TRT 1 yayın akışı..
Salı günleri TRT 1'de ekranlara gelen popüler dizi Mehmed Fetihler Sultanı 60.bölümüyle izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı.
25 Kasım Salı günü de Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile mücadele edecek. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri "Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? " sorusunun cevabına yönelmeye başlandı.
MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizinin yeni bölümü 2 Aralık Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor. 60. bölümüyle TRT 1'de yayınlanması beklenen popüler dizi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1’in büyük ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yoktur. TRT 1 yayın akışında yer almayan dizinin hayranları gözlerini gelecek haftaya çevirdi.
MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?
25 Kasım TRT 1 yayın akışına bakıldığında bu akşam Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı canlı olarak ekranlara gelecek. Bu nedenle Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölümü yayınlanmayacaktır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025
06:30 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:40 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı
01:25 - Cennetin Çocukları