AK Parti'den rayiç bedel mesajı: Vatandaşın omzuna yük binmeyecek

Gayrimenkul değerlerindeki artış ve rayiç bedel tartışmaları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında masaya yatırıldı. Demir, “Adaletli ve makul bir düzenleme için tüm adımları kararlılıkla atacağız” dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Türkiye gündeminde son dönemde tartışma konusu olan rayiç bedel artışları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

"TÜM ADIMLARI KARARLILIKLA ATACAĞIZ"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam ve beraberindeki heyetin de katıldığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Mustafa Demir, özellikle büyükşehirlerdeki gayrimenkul değerindeki hızlı yükselişin rayiç bedelin belirlenmesinde tartışmalara yol açtığını hatırlattı ve “Vatandaşın endişelerini dikkate alıyoruz. Bizim önceliğimiz vatandaşın huzur ve refahıdır. Rayiç bedel artışları konusunda kararlıyız. Vatandaşımızın sırtına yeni yükler bindirmeyeceğiz. Adaletle ve makul bir düzenleme için tüm adımları kararlılıkla atacağız. Milletimizin hayatını zorlaştıracak, yükünü artıracak hiçbir adımın yanında olmayacağız” diye konuştu.

