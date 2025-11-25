Başarılı komedyen Cem Yılmaz imzasını taşıyan efsanevi "G.O.R.A." serisinin devamı olduğu düşünülen Gora 4 Gora projesinin akıbeti, sinemaseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Arif Işık karakterinin maceralarına bir yenisinin daha eklenmesi beklenen film, şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Türk sinemasının kült bilim kurgu-komedi serisi G.O.R.A., 20 yıl arada sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı.

Serinin yeni filmi GORA 4 GORA'nın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Öte yandan filmin Netlix'te yayınlanabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Gora 4 Gora ne zaman çıkacak? Gözler Cem Yılmaza çevrildi

GORA 4 GORA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gora 4 Gora filminin yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Bu kapsamda filmin yayın tarihi paylaşılmasa da son olarak Cem Yılmaz yaptığı paylaşımda "20 yıl sonra gelen lezzet!" notunu eklemişti.

GORA 4 GORA NEREDE YAYIMLANACAK?

GORA 4 GORA filmi Netflix üzerinden yayınlanabileceğine dair iddialar bulunuyor, ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

İsim benzerlikleri nedeniyle GORA 4 GORA filminin de önceki filmlerin devam niteliğinde olacağı düşünülmektedir.

SEVCAN GİRGİN

