Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer’i aynı projede buluşturan tam adıyla "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana" filmi vizyona girdi. Hem dramatik hem de absürt komedi dokusunu taşıyan film, güçlü oyuncu kadrosu ve dokunaklı hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler filmin hangi platformda yayınlanacağını ve vizyondaki süresini araştırıyor.

14 Kasım Cuma günü sinemalarda gösterime giren Yan Yana filmi, hem oyuncu kadrosu hem de benimsediği ton nedeniyle kısa sürede ilgi topladı. Intouchables / Can Dostum’dan uyarlanan yapım, izleyicisini mizahla duygusallığın iç içe geçtiği bir yolculuğa davet ediyor.

YAN YANA FİLMİ HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Yan Yana, 14 Kasım itibarıyla vizyonda ve şu an yalnızca sinema salonlarında izlenebiliyor. Filmin dijital platformlardaki yayın tarihi henüz resmi olarak paylaşılmadı. Filmin dijitale geçiş sürecinin vizyon performansına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

Yan Yana’nın 2026’nın ilk aylarında bir platformda yer alma ihtimali bulunuyor. Ancak şu aşamada film yalnızca sinemalarda izlenebilir.

Yan Yana filmi hangi platformda?

YAN YANA FİLMİ NE ZAMANA KADAR VİZYONDA?

Yapımın vizyondaki kalış süresi, gişe performansı ve salon yoğunluğu doğrultusunda belirlenecek. İlk hafta sonundan itibaren güçlü bir izleyici ilgisi yakalaması durumunda birkaç hafta boyunca gösterimde kalması bekleniyor.

Vizyon sürecinin uzayıp uzamayacağı gösterim yapılan şehir ve salon sayısına göre değişiklik gösterebilir. Sinemalardan gelecek güncellemeler doğrultusunda filmin vizyon takvimi ilerleyen günlerde daha netleşecek. Şimdilik film tüm Türkiye’de gösterimde. Şimdilik yıl sonuna kadar vizyonda kalması bekleniyor.

Yan Yana filmi ne zamana kadar vizyonda?

YAN YANA FİLMİ KONUSU

Yan Yana, zengin bir iş insanı olan Refik’in (Haluk Bilginer) yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısının felç kalmasıyla başlıyor. Refik’in hayatı, yardımcısı olarak işe alınan Ferruh’un (Feyyaz Yiğit) gelişiyle tamamen değişiyor. Filmin merkezinde, sosyal sınıf farkı ve hayat tarzı zıtlığıyla başlayan bu ilişkinin zamanla güçlü bir dostluğa dönüşmesi yer alıyor.

Fragmanda özellikle ikilinin ilk karşılaşma sahneleri ve arasında gelişen tuhaf ama içten bağ dikkat çekiyor. Film, absürt mizahla duygu yüklü anları harmanlayarak izleyicisine hem kahkaha hem de sıcak bir hikaye sunmayı amaçlıyor.

Yan Yana filmi konusu

YAN YANA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam.

