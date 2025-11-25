Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir belediye otoparkı görevlisinin, yıllar boyunca parkmetrelerden bozuk para çalarak yaklaşık 1 milyon Euro (yaklaşık 48 milyon TL) değerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı. Skandalın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık, Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Kempten kentinde yaşandı.

48 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTI

Dailymail'in haberine göre, belediyeye ait otoparklarda görev yapan bir Alman polisinin farklı zamanlarda yaptığı tahsilatlar sırasında kasadan toplamda 1 milyon Euro (yaklaşık 48 milyon TL) para çaldığı, bu paraları farklı banka hesaplarına yatırdığı belirlendi.

Almanya’da parkmetre soygunu! Belediye çalışanı 48 milyon TLlik vurgun yaptı

EŞİ DE GÖZALTINDA

Banka personeli, polisin şüpheli madeni para yatırımlarını fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 40 yaşındaki polisin eşi de hesaplara erişimi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 720 ayrı hırsızlık gerçekleştirdikleri iddiasıyla çift için tutuklama kararı çıkarıldı. Olayın ekim ayında ortaya çıkmasının ardından Kempten Belediyesi, park sayaçlarının suistimal edilmesini önlemek için hızlıca mobil park ödeme sistemine geçti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

