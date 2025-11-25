ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Destiny Smith, 2 yaşındaki kızının geçen yıl solunum sinsityal virüsü (RSV) nedeniyle yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiğini anlattı. Bu virüsün ‘öpücük’le bulaştığını söyleyen kadın, “Yakın aile üyeleri dışındaki kişilerin çocuklarınıza dokunmasına ve öpmesine izin vermeyin” diyerek ebeveynlere uyarıda bulundu.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Destiny Smith, 2 yaşındaki kızında soğuk algınlığı benzeri semptomlar fark ettiğinde acil bir şekilde hastaneye başvurdu.

ÖKSÜRÜK, HAPŞIRIK VE ÖPÜCÜKLE GEÇİYOR

Yapılan tetkiklerin ardından RSV virüsü teşhisi konulan çocuk, yoğun bakıma kaldırıldı. RSV, özellikle bebekler ve yaşlılar için ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir solunum yolu hastalığı. Özellikle öksürük, hapşırık ve doğrudan temas yoluyla bulaşan bu hastalığın oldukça bulaşıcı olduğu biliniyor.

Destiny Smith'in kızı

AKRABALARININ ÖPMESİNE İZİN VERMİŞ

Kızının hastalığı öncesi arkadaş ve akrabaların çocuğunu kucaklayıp öpmesine izin verdiğini söyleyen anne çok pişman olduğunu vurgulayarak virüsün ölümcül risk taşıdığını bilmediğini söyledi.

"DOKTORLAR BİLE İYİLEŞECEĞİNDEN EMİN DEĞİLDİ"

Hastanedeki süreçte sağlık görevlileri, her iki saatte bir solunum tedavisi uygulasa bile çocuğun oksijen seviyesi düşmeye devam etti. O anları ‘korkutucu’ olarak niteleyen anne, "Bir dakika iyi oluyordu, bir sonraki dakika iyi olmuyordu. Doktorlar durumun daha da kötüye gidip gitmeyeceğinden emin değillerdi; gerçekten korkunçtu." ifadelerinde bulundu.

Beş gün boyunca yoğun bakımda kalan küçük çocuk yavaş yavaş iyileşti ve taburcu edildi.

Yaşadığı korku dolu olayın ardından açıklamalarda bulunan anne ebeveynlere uyarıda bulunarak, "Yakın aile üyeleri dışındaki kişilerin çocuklarınıza dokunmasına ve öpmesine izin verirken dikkatli olun. İçgüdülerinize güvenin ve bir sorun olduğunu düşünüyorsanız doktora danışın” . şeklinde konuştu.



ZEYNEP ERDİVANLİ

