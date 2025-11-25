Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Benfica’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın yayın saati, şifresiz izleme ve kanal bilgisi maç öncesi netleşti. Öte yandan Benfica forması giyen temsilcimiz Cansu Çetin'in performansı da voleybolseverler tarafından yakından takip edilecek.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezona başlayan Fenerbahçe Medicana, grubun ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica ile İstanbul’da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğiyle sahaya çıkacağı bu mücadelede turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Maç saati, yayın bilgisi ve iki takımın durumuyla ilgili detaylar araştırılıyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA BENFİCA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak. Fenerbahçe Medicana-Benfica maçı TRT Spor Yıldız’dan canlı ve ücretsiz olarak yayımlanacak. Yayın saatinin 19.00 olması nedeniyle izleyicilerin salona ve ekran başına büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA BENFİCA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana ile Benfica arasındaki CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesi 25 Kasım Salı günü oynanacak. İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda yapılacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Bu maç, Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa arenasındaki ilk sınavı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

2020-2024 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cansu Çetin'in formasını giydiği Benfica ise organizasyona elemelerden gelerek katıldı. İspanya temsilcisi CD Heidelberg ve Slovenya ekibi Branik Maribor’u eleyerek gruplara yükselen Portekiz temsilcisi, Fenerbahçe ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fenerbahçe’de gözler sakatlığı bulunan Alessia Orro’nun durumuna çevrilse de yıldız pasör karşılaşmada forma giyemeyecek.

