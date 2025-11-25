Süper Lig’de sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri için geri sayım hızlandı. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği derbi merakla bekleniyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman sorusu ise gündemde.

Futbolseverler dev maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve bilet durumu başta olmak üzere tüm ayrıntıları araştırıyor. Kadıköy’deki kritik mücadelede tribünler tamamen dolarken, ekran başında da milyonlarca kişi derbiyi takip edecek.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi için geri sayım başladı!

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği dev maç 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?



Dev derbi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayacak. Kadıköy’de oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı.

BETÜL TOKKAN

