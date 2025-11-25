Süper Lig’in milli araya girmesiyle sahalardan uzak kalan futbolseverler, bugün Avrupa ve uluslararası arenadaki kritik karşılaşmalara yöneldi. 25 Kasım Salı günü için açıklanan maç programı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi’nden önemli müsabakaları ekranlara taşıyacak.

Bugün maç var mı merak edilirken 25 Kasım Salı bugünkü maçlar takvimi de belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax-Benfica, Chelsea-Barcelona, Manchester City-Bayer Leverkusen ve Napoli-Karabağ gibi kritik mücadeleler oynanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile saat 20:45’te karşı karşıya gelirken maç TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı bugünkü maçlar

14:00 – Galatasaray U19 vs Union Saint-Gilloise U19 (TRT Spor)

20:45 – Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (TRT 1)

20:45 – Ajax vs Benfica (Tabii Tabii)

23:00 – Bodo Glimt vs Juventus (Tabii Tabii)

23:00 – Chelsea vs Barcelona (Tabii Tabii)

23:00 – Dortmund vs Villarreal (Tabii Tabii)

23:00 – Manchester City vs Bayer Leverkusen (Tabii Tabii)

23:00 – Marsilya vs Newcastle (Tabii Tabii)

23:00 – Napoli vs Karabağ (Tabii Tabii)

23:00 – Slavia Prag vs Athletic Bilbao (Tabii Tabii)

