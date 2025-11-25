Tuttur isimli şans oyunu platformu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturma, kullanıcı bilgilerine müdahale iddialarıyla gündemde. Sitenin kapatılmasının ardından ortaya çıkan iddiaların ardından Tuttur'un sahibi kim, neden soruşturma açıldı merak ediliyor.

Saran Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkında kullanıcı verilerine yönelik iddialar nedeniyle yeni bir adli süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasıyla duyurulan soruşturma, hem platformun geçmişine hem de iddiaların kapsamına detayları gündeme taşıyor.

TUTTUR SAHİBİ KİM?

Tuttur, Saran Holding çatısı altında faaliyet gösteren bir şans oyunu sitesi olarak biliniyor. Platformun sahibi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’dır. Saran, başkanlık görevine seçildikten sonra şirketlerindeki sorumluluklarını devrettiğini ve Tuttur’un faaliyetlerinin durdurulduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Tuttur’un faaliyetlerinin sonlandırılması ve şirket yönetimindeki değişiklikler, markanın uzun süredir aktif olmamasına yol açsa da platforma ait kullanıcı verileriyle ilgili ortaya atılan iddialar konuşuluyor.

Tutturun sahibi kim, neden soruşturma açıldı?

TUTTUR'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Tuttur’a kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerinde müdahale yapıldığına ilişkin iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında hakimlik kararıyla platforma hizmet veren bilgisayar sistemleri ve yazılımlar adli bilişim ekiplerince inceleniyor. Savcılık, şu aşamada kullanıcı bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair kesin bir bulgu olmadığını, teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. İncelemelerin devam ettiği aktarıldı.

