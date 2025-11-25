İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran Holding bünyesinde yer alan ancak faaliyetleri durdurulan Tuttur isimli şans oyunları sitesi hakkında, kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlattı.

Saran Holding bünyesinde bulunan, sanal ortam bayilik sözleşmesi ve lisanslarının iptali sonrası faaliyetlerini durduran Tuttur isimli şans oyunları sitesi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır." denildi.

BİLGİSAYARLAR İNCELENİYOR

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan hakimlik kararı doğrultusunda şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu hali ile şu aşamada şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı oluşturacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur"

SADETTİN SARAN ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Sadettin Saran, şirketlerindeki görevlerinden ayrıldığını, Tuttur adlı bahis şirketinin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşi Kenan Saran’a devrettiğini açıklamıştı.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası