İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarını yöneten ve sık sık CHP'nin hedef aldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, önemli açıklamalar yaptı. Gürlek, Ertan Yıldız’ın itirafçı olmasının yolsuzluk soruşturmasının dönüm noktası olduğunu belirtti.

Göreve geldiği 2024 yılından beri pek çok başarılı operasyona imza atan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında da önemli bir yol oynamıştı.

"DURUŞMALARIN SİLİVRİ'DE YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sık sık muhalefetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de sert sözlerle hedef aldığı Gürlek, İmamoğlu suç örgütüne yönelik 4 bin iddianameye ilişkin konuştu. Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Gürlek, “İddianame artık çıktı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama aşaması başlayacak. Burada 400’den fazla şüpheli olacağı için mahkemenin de adil bir şekilde duruşmaları peş peşe yaparak hüküm vermesi lazım. Yoğunluk ve kalabalıktan dolayı duruşmaların muhtemelen Silivri’de görüleceğini düşünüyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız

"ERTAN YILDIZ O ÇITAYI KIRDI"

İBB'ye yönelik soruşturmanın dönüm noktasını da açıklayan Gürlek, eski İBB İştiraklerden Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunmasına dikkat çekerek “Bu, örgüt içerisindeki çözülmenin en önemli etkenlerinden biriydi. Bu önemli bir çıtaydı. Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta Ertan Yıldız o çıtayı kırdı. Özellikle cezaevlerinde sürekli olarak avukat ziyaretleriyle, birbirlerine mesajlarını ileterek orada bunu diri tutmaya çalışıyorlar. Hatta milletvekilliği teklif ettiler konuşmaması için.

Akın Gürlek

"İMAMOĞLU'NUN EN YAKINLARINDAN BİRİSİYDİ..."

Ertan Yıldız bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi, örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu’nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi. Tabii Yıldız itirafçı olunca, bir de tahliye olunca, dediler ki ‘Ya kardeşim işte bak pislikler saçılmaya başladı. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak…’ Örgüt içerisinden birisi çıkıyor itirafçı. Hem kamuoyundaki algıyı da değiştirdi. Daha sonra peş peşe geldi itirafçılar.”

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası