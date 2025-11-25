Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) tarafından yapılan son dakika açıklamalar, şehir genelinde su kesintisi yaşayan ilçe ve mahalle sakinlerini yakından ilgilendiriyor. Planlı bakım, onarım çalışmaları ya da deprem sonrası altyapı arızaları nedeniyle su verilemeyen bölgelerde vatandaşlar, "Hatay'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU), il genelindeki altyapı çalışmalarının ve arızaların neden olduğu su kesintilerine dair en güncel duyuruları kamuoyuyla paylaştı.

Bakım ve onarım süreçleri nedeniyle suların kesildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

HATSU tek tek açıkladı! Hatayda sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti lsitesi

HATAY'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, Antakya, Defne ve Samandağ’ın içme suyu kaynağı olan 54 milyon m³ kapasiteli Karaçay Barajı’nda doluluk oranı yüzde 6,1’e geriledi.

Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 58 idi. Kentte içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Yayladağı Barajı’nın doluluğu ise yüzde 12,4 olarak ölçüldü.

25 Kasım Salı gününe ait güncel veriler HATSU'nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

SEVCAN GİRGİN

