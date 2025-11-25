Türkiye Gazetesi
25 Kasım İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte bugünkü planlı su kesintisi programı...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan güncel duyurular, kentin merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintileri 25 Kasım Salı gününü kapsamaktadır. Özellikle Aliağa, Bergama, Çeşme, Çiğli ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı.
İzmir’de su kesintisi yaşayan vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek?” sorusunu gündeme getirdi.
Bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında kent genelinde bazı bölgelerde su kesintileri gerçekleşiyor.
25 KASIM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
25 Kasım 2025 Salı günü İzmir'in Aliağa, Bergama, Çeşme, Çiğli, Karşıyaka, Konak, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintileri gün içinde gelecektir.
25 KASIM İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
|İlçe
|Mahalleler
|Kesinti Süresi
|Arıza Tipi
|Açıklama
|ALİAĞA
|Örnekent, Yeni
|25.11.2025 – 09:50 / 11:50 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Yeni Mahalle 532/1 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti olacaktır.
|BERGAMA
|Kurtuluş
|24.11.2025 – 14:00 / 16:00 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Kurtuluş Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.
|ÇEŞME
|Germiyan
|25.11.2025 – 10:35 / 12:35 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|27008 Sokak çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
|ÇİĞLİ
|Çağdaş, Egekent, Esentepe
|25.11.2025 – 11:30 / 13:30 (2 saat)
|Branşman Arızası
|8831 Sokak No:15 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. 8836 × 8831 kavşak sayaç kapatıldı.
|ÇİĞLİ
|Balatçık
|25.11.2025 – 09:30 / 11:30 (2 saat)
|Branşman Arızası
|Anadolu Caddesi × 8790/3 kavşağındaki ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmıştır. 8790/1 × 8790/3 hat vanası kapatıldı.
|KARŞIYAKA
|Tersane
|25.11.2025 – 11:30 / 12:30 (1 saat)
|Vana Arızası
|1661 Sokak No:51 önündeki vana arızası nedeniyle kesinti yapılmıştır. 1661 × 1675 kavşak sayaç kapatıldı.
|KONAK
|Alsancak
|25.11.2025 – 09:48 / 11:48 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|1460 Sokak içi arıza nedeniyle kesinti uygulanacaktır.
|MENDERES
|Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet
|25.11.2025 – 10:00 / 17:00 (7 saat)
|Elektrik Arızası
|Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir.
|ÖDEMİŞ
|Karadoğan, Ocaklı, Seyrekli
|25.11.2025 – 09:00 / 17:00 (8 saat)
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ bakım onarım çalışması nedeniyle bu mahallelerde su kesintisi yaşanabilir.
|TORBALI
|Ayrancılar, İnönü
|25.11.2025 – 09:00 / 11:00 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
