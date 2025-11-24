24 Kasım 2025 Pazartesi günü İzmir'in birçok ilçesinde farklı arızalar ve planlı çalışmalar sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yayımlanan son kesintisi duyurularına göre; Bayraklı, Menderes ve Çeşme gibi ilçelerde uzun süreli sü verilmeyeceğini bildirdi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan güncel duyurular, şehirdeki su kesintisi yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Anlık ya da planlı arızalar sebebiyle su verilemeyen bölgelerde İzmirliler, "İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

24 Kasım İzmir'in Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Konak ve Menderes ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Bayraklı'nın Manavkuyu Mahallesi’nde 24 Kasım 2025 saat 09:40–11:40 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi gerçekleşirken Ertuğrul ve Kurtuluş mahallelerinde 21 Kasım 2025 saat 09:00–11:00 arasında su kesintisi uygulanıyor.

Buca'nın Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer ve 29 Ekim mahallelerini kapsayan geniş bölgede 24 Kasım 2025 saat 10:19–12:19 su kesintisi gerçekleşiyor.

İlçe Mahalle / Bölge Kesinti Tarih – Saat Süre Sebep Açıklama Bayraklı Manavkuyu 24.11.2025 • 09:40–11:40 2 saat Branşman Arızası Dumlupınar 138 Sokak içindeki arıza nedeniyle bölge vanası kapalıdır. Bergama Ertuğrul, Kurtuluş 21.11.2025 • 09:00–11:00 2 saat Ana Boru Arızası Ana borudaki arıza nedeniyle iki mahallede su kesintisi yapılmaktadır. Buca Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer, 29 Ekim 24.11.2025 • 10:19–12:19 2 saat Elektrik Arızası Gediz EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle bölgeye su verilememektedir. Çeşme Üniversite 24.11.2025 • 10:07–12:07 2 saat Ana Boru Arızası 4379 Sokak çevresindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Karabağlar İhsan Alyanak, Uzundere 24.11.2025 • 09:00–17:00 8 saat Elektrik Arızası GDZ Elektrik’in planlı kesintisi nedeniyle pompalar devre dışıdır; su verilememektedir. Kemalpaşa Çambel 24.11.2025 • 08:00–12:00 4 saat Pompa Arızası Pompa arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır. Kiraz Suludere 24.11.2025 • 09:10–12:00 3 saat Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır. Konak Altındaş, Barbaros, Çahabey, Fatih, Güngör, Mecidiye, Turgut Reis, Yeşiltepe 24.11.2025 • 09:55–11:55 2 saat Ana Boru Arızası Mithatpaşa Caddesi – 331 Sokak kavşağındaki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Menderes Çileme, Develi, Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak 24.11.2025 • 08:00–13:00 5 saat Elektrik Arızası Elektrik arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanmaktadır; arıza giderilince su verilecektir.

