İZSU su kesintisi: 24 Kasım İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?
24 Kasım 2025 Pazartesi günü İzmir'in birçok ilçesinde farklı arızalar ve planlı çalışmalar sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yayımlanan son kesintisi duyurularına göre; Bayraklı, Menderes ve Çeşme gibi ilçelerde uzun süreli sü verilmeyeceğini bildirdi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan güncel duyurular, şehirdeki su kesintisi yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
Anlık ya da planlı arızalar sebebiyle su verilemeyen bölgelerde İzmirliler, "İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
24 Kasım İzmir'in Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Konak ve Menderes ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.
Bayraklı'nın Manavkuyu Mahallesi’nde 24 Kasım 2025 saat 09:40–11:40 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi gerçekleşirken Ertuğrul ve Kurtuluş mahallelerinde 21 Kasım 2025 saat 09:00–11:00 arasında su kesintisi uygulanıyor.
Buca'nın Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer ve 29 Ekim mahallelerini kapsayan geniş bölgede 24 Kasım 2025 saat 10:19–12:19 su kesintisi gerçekleşiyor.
24 KASIM İZSU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|Kesinti Tarih – Saat
|Süre
|Sebep
|Açıklama
|Bayraklı
|Manavkuyu
|24.11.2025 • 09:40–11:40
|2 saat
|Branşman Arızası
|Dumlupınar 138 Sokak içindeki arıza nedeniyle bölge vanası kapalıdır.
|Bergama
|Ertuğrul, Kurtuluş
|21.11.2025 • 09:00–11:00
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|Ana borudaki arıza nedeniyle iki mahallede su kesintisi yapılmaktadır.
|Buca
|Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer, 29 Ekim
|24.11.2025 • 10:19–12:19
|2 saat
|Elektrik Arızası
|Gediz EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
|Çeşme
|Üniversite
|24.11.2025 • 10:07–12:07
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|4379 Sokak çevresindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
|Karabağlar
|İhsan Alyanak, Uzundere
|24.11.2025 • 09:00–17:00
|8 saat
|Elektrik Arızası
|GDZ Elektrik’in planlı kesintisi nedeniyle pompalar devre dışıdır; su verilememektedir.
|Kemalpaşa
|Çambel
|24.11.2025 • 08:00–12:00
|4 saat
|Pompa Arızası
|Pompa arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır.
|Kiraz
|Suludere
|24.11.2025 • 09:10–12:00
|3 saat
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.
|Konak
|Altındaş, Barbaros, Çahabey, Fatih, Güngör, Mecidiye, Turgut Reis, Yeşiltepe
|24.11.2025 • 09:55–11:55
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|Mithatpaşa Caddesi – 331 Sokak kavşağındaki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
|Menderes
|Çileme, Develi, Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak
|24.11.2025 • 08:00–13:00
|5 saat
|Elektrik Arızası
|Elektrik arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanmaktadır; arıza giderilince su verilecektir.