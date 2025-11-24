AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceği öğrenildi. Heyet, İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gidecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir gün daha yaşanıyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı. Bu kararın ardından CHP ve Yeni Yol Grubu İmralı heyetine üye vermeyeceklerini duyurdu.

GİDECEK İSİMLER NETLEŞMİŞTİ

DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti'den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya gidecek isimler olduğu açıklandı.

BUGÜN İMRALI'YA GİDİYORLAR

Heyetin gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

MİT ORGANİZE EDİYOR

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor.

