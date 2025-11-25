İspanya’nın Endülüs bölgesinde polis, yeni doğan bir bebeğin 3 bin avroya kısır bir çifte satılması için yapılan gizli anlaşmayı son anda deşifre etti.

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde polis, yeni doğmuş bir bebeğin 3 bin euroya kısır bir çifte satılması için yapılan gizli anlaşmayı ortaya çıkardı.

Hastane ve nüfus kayıtlarında tespit edilen uyumsuzluklar, biyolojik anne ile çocuk sahibi olamayan çiftin para karşılığı bebek devri girişimini deşifre etti.

Polis müdahalesiyle satış tamamlanmadan durduruldu ve üç kişi hakkında dava açıldı. Kız bebek, Endülüs özerk hükümetine bağlı sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

SAHTE BELGELERLE BEBEK KAYDI PLANLANDI

Endülüs yönetiminin açıklamasına göre, soruşturma bebek hastanede kayıt altına alınırken tespit edilen usulsüzlüklerle başladı. Polis sorgusunda biyolojik anne, doğum belgesine baba olarak yazılan kişinin çocukla hiçbir akrabalığı olmadığını kabul etti.

Çift, bebeği kendi çocukları gibi göstermek için nüfus dairesine giderek sahte bilgi içeren belgeleri birlikte imzaladı.

Yetkililer, bebeğin kaydının kasten değiştirildiğini ve aile aktarımının bu yolla meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirledi.

BEBEK TRANSFERİ İÇİN GİZLİ ANLAŞMA

Soruşturmaya göre kısır çift uzun süredir tedavi görüyordu. Bir süre sonra hamile kadınla iletişim kurdular ve teklifi kabul ettiler.

Plan, kadının taburcu olduktan sonra bebeğin çift tarafından kendi çocukları gibi kaydedilmesi ve karşılığında 3 bin euro verilmesiydi.

Ancak polis, nüfus kayıtlarındaki çelişkileri fark ederek bebeğin çifte teslim edilmesinden önce müdahalede bulundu.

Soruşturmada adı geçen üç kişi, aile ilişkilerine karşı işlenen suçlar ve resmi belgelerde sahtecilik suçlamalarıyla karşı karşıya.

Şüphelilerin, çocuğun gerçek kimliğini gizlemek ve yasa dışı evlat edinmeyi mümkün kılmak için kayıtları bilerek değiştirdiği değerlendiriliyor. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde ifade vermek üzere mahkemeye çıkacak.

