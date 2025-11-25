Burası İstanbulun göbeği! İBB yarım bıraktı, vatandaş isyan etti Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde 2018 yılında yapımına başlanan, yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda olması planlanan ve bölgede 1,5 saat süren trafiği 10 dakikaya düşürmesi hedeflenen Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ndeki çalışmalar 7 yıldır ilerlemiyor.

Tünelin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor. Araç tüneli inşaatını iptal eden İBB bunun yerine aynı yerde yağmur suyu tüneli inşaatını devam ettiriyor. Durumu gören vatandaşlar ise trafiği rahatlatacak olan projenin iptaline isyan ediyor. Projenin Levazım kısmındaki malzemelerin dışarda çalınmaya müsait olduğu, hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı görülüyor. İsteyenlerin tünelin kazılan kısmına kadar ilerleyebildiği ifade edilirken, yarım kalan tünel havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Beşiktaş'ta yaşayan Mümin Topcan, "Burayı önemsemiyorlar. Aslında İstanbul'un en yoğun trafiği olan noktalarından birisi burası. Özellikle maç günlerinde buraya giriş çıkış neredeyse hiç olmuyor. Levazım Tüneli'nin açılmış olması buraya büyük bir rahatlık sağlayacaktı. Neden durdurulduğunu bilmiyoruz. Yeni belediye yönetiminin iş bilmezliğidir. Yapımına başlanmış bir tünel neden devam ettirilmez? İstanbul'da yapılan tüm projeler birbirine entegredir. Bir taraf tıkandığı zaman her yeri etkiler. Yapılması gerekiyordu yapılmadı. Bu da şuan ki yönetimin beceriksizliği diyorum" dedi.

Motosiklet sürücüsü Ahmet Çınar ise, "Levazım Tünel projesini biliyorum, açılacaktı ama açılmadı. Bizim için projenin tamamlanmaması zorluk oluşturuyor. Biz motorcular bile trafikte ilerleyemiyoruz. Proje açılsa trafik büyük oranda rahatlar. Biz şuanda trafikte büyük sıkıntı çekiyoruz. Belediye yönetimi hiç çalışmıyor. Her zaman yaptıkları şey proje durdurmak. Bütün işleri durdurmak. Başka bir iş yapmıyorlar" diye konuştu.

Ambulans şoförlüğü yapan Ammar Şirayacı ise, "Sabah 8 akşam 5, tüm İstanbul'da olduğu gibi burada da yoğun trafik var. İstanbul'un en kilit noktasının da burası olduğunu söyleyebiliriz. Tünel projesinin durdurulmasını İstanbul halkına yapılan bir eziyet olarak görüyorum. Çileyi yine biz çekiyoruz. Ambulans şoförü olmama rağmen trafikte çok bekliyorum" diye konuştu.

Turizm araçlarında şoförlük yapan Bayram Demir ise, "Trafik nedeniyle çok büyük rezalet yaşıyoruz. Müşterilerimiz çok uzun süre bizi beklemek zorunda kalıyor. Tünel projesinin kapatılmasını bir facia olarak görüyorum. Yeni yollar yapılması gerekirken neden bu proje durduruluyor? Yolu kapatmak insanlara eziyettir. Trafikte en çok sıkıntı çeken, turizmciler ve taksiciler oluyor. Bir an önce projenin bitmesi gerekiyor" diye konuştu.

GÖZDE NUR BAYAR

