Eczanelerde yapılacak, direkt sisteme taşınacak! Sağlıkta yeni dönem başlıyor

Türkiye’de sağlık hizmetlerine dair önemli bir yenilik hayata geçirildi. Artık eczanelerde gerçekleştirilen ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi temel sağlık ölçümleri e-Nabız sistemine entegre edilecek.

Bu sayede hem vatandaşlar kendi sağlık bilgilerine kolayca erişebilecek, hem de doktorlar özellikle kronik hastalıkların takibini daha düzenli ve etkili şekilde yapabilecek.

ÖLÇÜM SONUÇLARI DİJİTAL ORTAMDA

Ekol TV'nin haberine göre; daha önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından eczacılara ateş ve tansiyon ölçümü yapma yetkisi verilmişti. Sağlık Bakanlığı bu uygulamayı bir adım ileri taşıyarak kapsamını genişletti.

Yeni düzenlemeyle birlikte eczanelerde yapılan tüm ölçümler "Reçetem" sistemine girilecek ve buradan otomatik olarak e-Nabız’a aktarılacak.

KRONİK HASTALIKLARIN TAKİBİ KOLAYLAŞACAK

Bu dijitalleşme sayesinde bireyler sağlık verilerini anlık olarak görüntüleyebilecek, hekimler ise hastalarının değerlerini zaman içerisinde takip ederek daha doğru tedavi planları oluşturabilecek. Bakanlık yetkilileri, bu uygulamanın özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkların izlenmesinde büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor.