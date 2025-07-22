Eczanelerde kenevir dönemi başlıyor! Satışı yasalaştı, hangi ürünlerde kullanılacak?

Kamuoyundan gelen tepkilerden sonra kenevir düzenlemesi revize edilerek yasalaştı. İlaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı, tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleriyle kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik de kullanılacak şekilde genişletildi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Türkiye’de ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı, tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleriyle kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik de kullanılacak şekilde genişletildi. AK Parti’nin gündeme getirdiği bu düzenleme uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyordu. Tıp dünyası ve muhalefet, kapsamın genişletilmesinin kenevirin kötü amaçlarla kullanımına yol açabileceği endişesini dile getiriyordu. Bu eleştirilerden sonra kenevir düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda revize edilerek yasalaştı. Buna göre kenevirin yetiştirilmesi ve hasadından Tarım ve Orman Bakanlığı, tıbbi kenevirin işlenmesi, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışından ise Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak. Ürünün satışına sadece eczanelerde izin verilecek, kontrolü ve güvenliği elektronik takip sistemi ile sağlanacak. Tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerinde uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kenevir kullanılabilecek.

Türkiye’deki bağımlıların yüzde 80’inden fazlasının esrar bağımlısı olduğuna dikkat çeken muhalefet partileri, yeni düzenleme ile kenevirin esrara dönüşmesine yol açabileceğini savundu. AK Parti ise, dünyada kenevir üretimi, hasatı, ürüne dönüşümü ve takibinde en sıkı kuralları uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, kenevirden elde edilen ürünlerin niteliğinin netleştirilmesi ve hukuki belirlilik sağlanarak ürünlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.