Eczanelere kenevir geliyor! AK Parti hamleyi yaptı, işte sağlıkta yeni dönemin şifreleri

Yeni Sağlık Kanunu teklifiyle ilaçta stokçuluk ve fırsatçılığın önüne geçilecek, özelde bordrosuz hekim çalıştırılamayacak, dışarıdan hizmet alımı engellenecek. E-Devlet’ten organ bağışı yapılabilecek. Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak.

ESMA ALTIN ANKARA - Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. 29 maddeden oluşan kanun teklifiyle, kamuoyunda büyük bir infial uyandıran “Yenidoğan Çetesi” gibi oluşumların önüne geçmek için özel hastanelere dışarıdan hizmet alımı engellenecek. Ayrıca hekimlerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma esasları yeniden düzenlenecek. Daha önce birden fazla sağlık kurumunda çalışabilen hekimler, en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecek, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde ise yalnızca ücret karşılığı çalışabilecek. Doku ve organ bağışları da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Teklifteki bazı düzenlemeler şöyle:

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