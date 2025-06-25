Eczanelere kenevir geliyor! AK Parti hamleyi yaptı, işte sağlıkta yeni dönemin şifreleri
Yeni Sağlık Kanunu teklifiyle ilaçta stokçuluk ve fırsatçılığın önüne geçilecek, özelde bordrosuz hekim çalıştırılamayacak, dışarıdan hizmet alımı engellenecek. E-Devlet’ten organ bağışı yapılabilecek. Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak.
ESMA ALTIN ANKARA - Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu. 29 maddeden oluşan kanun teklifiyle, kamuoyunda büyük bir infial uyandıran “Yenidoğan Çetesi” gibi oluşumların önüne geçmek için özel hastanelere dışarıdan hizmet alımı engellenecek. Ayrıca hekimlerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma esasları yeniden düzenlenecek. Daha önce birden fazla sağlık kurumunda çalışabilen hekimler, en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecek, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde ise yalnızca ücret karşılığı çalışabilecek. Doku ve organ bağışları da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Teklifteki bazı düzenlemeler şöyle:
- İlaç stoklarının mevcut durumları sürekli olarak takip edilerek stokçuluk ve fırsatçılığın önüne geçilecek. Takip sistemi ile ayrıca kalite hatası olduğu tespit edilen ürünlerin vatandaşa ulaşmadan etkin bir şekilde geri çekilmesi mümkün olacak.
- Beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketleri Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik takip sistemleri üzerinden izlenecek.
- Teklifle; tıbbi cihaz sahteciliğinin önlenmesine yönelik yaptırımlar gelecek. 500 bin liradan 10 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.
- Özel sağlık kuruluşları için tanıtım ve bilgilendirme sınırları belirlenecek. Bu kapsamda reklam niteliğindeki faaliyetlerde bulunulamayacak. Bu sınırları aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı oluşturan fiillerde bulunanlara, 100 bin liradan az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde 2’sine kadar idari para cezası uygulanacak.
- Teklifte park alanlarında acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve aile sağlığı merkezi yapılmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor.
- Aile hekimliğinde uzman sayısının artırılması da öngörülüyor.
- Teklif kapsamında, kenevirin tıbbi amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre kenevir ham maddesine duyulan ihtiyaç, kontrollü olarak Türkiye’de üretilecek. Böylece Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde rekabet gücünün artırılacak. Ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilerek, kontrolü ve güvenliği sağlanacak.
- Organ ve dokularını bağışlamak isteyen kişilerin, e-Devlet kapısı sistemi veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden de bağışta bulunabilmeleri sağlanacak. Teklif ile organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması hâlinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verileceği düzenlenerek, organ bağışı teşvik edilecek.
- Ebe yardımcılığı ile hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyeni ünvanı altında birleştirilecek. Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği meslekleri oluşturulacak. Sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak.