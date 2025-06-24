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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu! CHP'li başkan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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AK Parti&#039;ye geçeceği söyleniyordu! CHP&#039;li başkan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi
Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'li Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, AK Parti'ye katılacağı iddiaları sonrasında ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Yolsuzluk, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve şaibeli kurultay davalarıyla çalkalanan CHP'de yaprak dökümü sürüyor. CHP'de bir belediye başkanı AK Parti'ye katılacağı iddiaları sonrasında disipline sevk edildi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN DİSİPLİN KARARI

Yalova'da Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Konuyla ilgili CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yazılı bir açıklamada bulundu. Doğancı, açıklamasında Altınova ilçesinde kamuoyunda yer alan haberlerden dolayı 16 haziranda Yerel Yönetimler Biriminden ilgili milletvekilinin Yalova'ya gelerek inceleme ve temaslarda bulunduğunu ifade etti. Doğancı, milletvekilinin gözlem ve tespitlerinden oluşan raporun genel merkeze iletilmesinin ardından konunun, 23 Haziran'da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında gündeme alındığını belirterek, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Aydın'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar, gelişen disiplin süreci ve diğer gelişmelerle ilgili olarak sürecin takipçisi olacağız ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu! CHP'li başkan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi - 1. Resim

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

2019 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Altınova Belediye Başkan Adayı gösterilen ve seçimleri çok az bir farkla kaybeden Yasemin Fazlaca, AK Parti’ye geçeceğine ilişkin söylentiler ile gündeme geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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