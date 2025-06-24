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Özgür Özel rakam verdi! CHP'den asgari ücret zammı önerisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete ara zam tartışmaları yeniden alevlenirken CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, CHP'nin asgari ücret önerisini açıkladı. İşte detaylar...

Asgari ücret yılbaşında yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla "Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusu yeniden gündem oldu. Henüz ara zamla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 30 BİN 205 LİRA 

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Özel, CHP'nin asgari ücret önerisini açıkladı. Özel'in asgari ücret önerisi 30 bin 205 lira oldu.

Özgür Özel rakam verdi! CHP'den asgari ücret zammı önerisi - 1. Resim

Özel konu hakkında şunları söyledi: 

"22 bin 104 liralık asgari ücrete, TÜİK’e göre gerçekleşen enflasyonu alsak ve bu asgari ücretin üstüne eklesek 28 bin 267 liralık asgari ücrete ulaşıyoruz. Bunun üzerine yine bu hükümetin geçen seneki büyüme oranı diye açıkladığı yüzde 3,2’yi, ilk 6 ay için açıkladıkları yüzde 2’yi eklediğimizde karşımıza yetmeyecek, bizim ocak ayında söylediğimiz, ocaktan bu yana da enflasyonun kemirdiği 30 bin 205 lira çıkıyor. Bugün 22 bin lira olan asgari ücreti 30 bin 205 liraya çıkarırsak asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Şu veresiye defterlerinden hepsi değilse sayfaların yarısı kapanır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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